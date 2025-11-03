Покупателям Polo с пробегом назвали главные «головные боли»

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов перечислил недостатки подержанного Volkswagen Polo, который на вторичном рынке можно приобрести примерно за ₽1 млн. Об этом сообщил эксперт журнала « За рулем » Александр Виноградов.

По словам специалиста, мотор CWVA серии EA211 считается надежным, однако требует своевременной замены ремня ГРМ. Производитель указывает ресурс около 120 тыс. км, но эксперт рекомендует выполнять работу на пробеге 100 тыс. км, чтобы избежать повреждений двигателя.

Также Виноградов отметил особенности шестиступенчатой автоматической коробки передач. Она чувствительна к состоянию рабочей жидкости, и при появлении толчков во время смены передач от покупки автомобиля лучше отказаться.

Дополнительно указано, что лакокрасочное покрытие у модели устойчиво к коррозии, однако хромированные детали могут со временем терять внешний вид.

Специалист уточнил, что за сумму около ₽1 млн на рынке встречаются экземпляры 2019–2020 годов выпуска.

