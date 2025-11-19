Покупка квартир по кускам вызвала шквал сомнений у депутатов

В Госдуме заявили, что идея продавать квартиры по частям в России вряд ли будет реализована. Это связано с отсутствием понятного механизма резервирования метража, риском конфликтов между покупателями и высокой вероятностью мошенничества. Об этом заявил « Газете.ру » зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Он отметил, что при частичном выкупе невозможно определить порядок заселения и права на использование жилья в процессе дальнейшей оплаты. Аксененко добавил, что схема может привести к появлению новых аналогов «резиновых» квартир, поскольку несколько человек смогут оплачивать метры в одном помещении.

Парламентарий заявил, что альтернативы ипотеке действительно нужны, но путь должен проходить через развитие соцнайма. По его словам, такие программы помогут тем, кто не может взять кредит или долго стоит в очереди на жилье. Аксененко подчеркнул, что в России недостаточно фонда для соцнайма, и предложил стимулировать застройщиков на строительство такого жилья.

Ранее эксперт Вепрецкая заявила, что новые правила ипотеки вернут жилью его прямое назначение.