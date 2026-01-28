«Полчаса до моря оказались пленом»: россиянка в слезах рассказала, как ее обманули с туром за 55 тысяч

Резкое падение цен на туры в Египет в начале февраля, позиционируемое как «подарок» для туристов, на деле является вынужденной мерой туроператоров, столкнувшихся с кризисом перепроизводства путевок и снижением покупательской способности. Аналитики рынка отмечают, что стоимость в 55-60 тыс. руб. на двоих — это не акция, а цена отчаяния за непроданные остатки с крайне низким качеством, пишет Runews24 со ссылкой на Турпром.

Эти цены — индикатор глубокого дисбаланса, поясняет руководитель аналитического центра «ТурСтат» Мария Зайцева. Спрос на Египет в низкий сезон всегда падает, но в этом году ситуацию усугубил общий рост цен на авиаперелеты и жизнь. Операторы, закупившие огромные блоки мест на чартеры и в отели еще осенью, теперь вынуждены их сбрасывать практически по себестоимости, чтобы хотя бы отбить логистику.

Главная ловушка для туристов, по мнению экспертов, кроется в деталях предложений. Отели категории 3*, участвующие в распродаже, часто расположены во второй-третьей линии, в 3-5 км от моря, что превращает обещанный «пляжный отдых» в ежедневный марафон. Понятие «все включено» в таких гостиницах зачастую сводится к скудному шведскому столу и локальным алкогольным напиткам.

Особое опасение специалистов вызывает возможная «нагрузка» в виде агрессивных экскурсионных программ, которые будут активно навязываться отдыхающим на месте как единственный способ скрасить досуг в отдаленном отеле. Таким образом, первоначальная экономия может быть полностью нивелирована дополнительными тратами. Эксперты советуют туристам перед покупкой дешевого тура тщательно изучать реальные отзывы о транспорте до пляжа и питании, а не доверять лишь звездности отеля в ваучере.

