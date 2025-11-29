Полеты отменяются: турбизнес России оказался на грани кризиса из-за ограничений

Российская туриндустрия столкнулась с финансовым кризисом, вызванным постоянными ограничениями работы аэропортов. Сумма совокупных убытков туроператоров уже превысила 10 млрд рублей за 2025 год, о чем заявил руководитель объединения «Турпомощь» Александр Осауленко на Международном конгрессе туроператоров в Сочи, передает «Турпром» .

Как пишет издание, каждое внезапное закрытие аэропорта оборачивается для компаний многомиллионными расходами — туроператоры вынуждены самостоятельно оплачивать проживание для туристов, приобретать новые авиабилеты и оперативно решать логистические проблемы на местах.

Крупные игроки рынка, такие как Fun&Sun, обычно берут эти непредвиденные расходы на себя, что создает серьезную нагрузку на их бюджеты. Участники отрасли уже направили официальное обращение с просьбой разрешить использование 2 млрд рублей из фонда персональной ответственности для частичной компенсации понесенных потерь.

Эксперты предупреждают, что ситуация продолжает ухудшаться, и финансовые потери могут достичь еще более значительных показателей, если не будут приняты срочные меры по стабилизации работы авиационных узлов.

Подчеркнем, что в Росавиации и зарубежных авиаведомствах информацию не комментировали.

