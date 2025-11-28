«Угрожала расправой в салоне самолета»: пьяная пассажирка устроила драку во время полета

На борту самолета британской авиакомпании EasyJet произошел вопиющий инцидент с участием пассажирки, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. О нем рассказало издание Daily Express.

По информации источника, история приключалась еще в мае 2025 года с 35-летней Надин Наджент, которая летела из Белфаста в Хургаду. На самолете женщина устроила дебош, а также угрожала своим попутчикам физической расправой и нападала на них.

Согласно материалам дела, Наджент сначала напала на двух пассажирок, а позже — переключилась на еще одного пассажира. На этом женщина не остановилась и вступила в конфликт с членами экипажа, которые требовали, чтобы она успокоилась и следовала правилам авиакомпании.

Судебное разбирательство по этому делу началось в ноябре в суде графства Антрим. Наджент категорически отрицает свою вину. Она даже не явилась на первое слушание, а ее адвокат публично заявил о намерении доказывать невиновность подзащитной в судебном порядке.

