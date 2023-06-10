«Полезно, но есть противопоказания»: разбираемся, как есть сливочное масло, чтобы не навредить организму

Сливочное масло — это не только вкусно, но и полезно. Хотя многие приверженцы ЗОЖ отказываются от него из-за высокой жирности. И очень зря. Масло можно и нужно есть. Но важно соблюдать норму и помнить о противопоказаниях.

Масло содержит полезные жирные кислоты, витамины D и Е, к тому же вместе с маслом лучше усваиваться витамин С. Его употребление особенно благоприятно сказывается на состоянии кожа, она становится более упругой и выглядит свежо и молодо.

«Масло полезно, но у него есть и противопоказания из-за высокой жирности и большого количества холестерина. Лишний вес, панкреатит, камни в желчном пузыре. Если эти проблемы для вас актуальны, то масло лучше исключить из рациона», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Эксперт уточнил, что даже здоровым людям не стоит есть больше 25 граммов в день. К тому же маслом лучше баловать себя с утра. Масло отличное сочетается с кашами и цельнозерновым хлебом.

Если вам все же нужна альтернатива сливочному маслу, то ранее мы рассказывали, как правильно использовать кокосовое и другие масла в кулинарии.