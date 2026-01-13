Полгода мучений: безобидный ритуал превратил отпуск в кошмар с паразитами

Российский турист столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем после участия в ритуальном омовении в священном источнике на острове Бали. Сообщается, что во время обряда в водном храме Тирта Эмпул, включающего погружение и полоскание рта водой, произошло заражение, передает Life.ru со ссылкой на Baza.

Симптомы в виде обширных кожных высыпаний, зуда и акне проявились у мужчины спустя шесть месяцев после возвращения из поездки. Позднее состояние осложнилось нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, а также бессонницей. Диагноз «бластоцистоз», паразитарная инфекция, был установлен после специального анализа.

Лечение заболевания, включавшее медикаментозную терапию и несколько госпитализаций, заняло около года. По последней информации, здоровье туриста восстановлено.

Ранее эксперты рассказали, как быстро вернуться в рабочий ритм после праздников.