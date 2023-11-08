Поликлинику на улице Льва Толстого отремонтировали в Люберцах

Поликлинику №2 отремонтировали в Люберцах, передает Минздрав Подмосковья. Медицинское учреждение расположено в жилом доме на улице Льва Толстого.

В ходе ремонта в поликлинике обновили инженерные коммуникации и провели перепланировку. Интерьер учреждения выполнен в единой цветовой гамме, соответствующей проекту «Поликлиника. Перезагрузка».

Здесь обустроили просторный холл, увеличили число медицинских кабинетов, открыли отделение профилактики и кабинет выписки электронных рецептов на льготные лекарства. В ближайшее время будет открыт фильтр-бокс.

Теперь все терапевты работают в правом крыле, а врачи узких специальностей — в левом. Кроме того, в два раза увеличили число администраторов. Помимо этого, в поликлинике установили новый инфомат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового госпиталя. Он отметил, что учреждение могут возвести в восточной части региона.