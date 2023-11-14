Поликлинику продолжают возводить в подмосковном ЖК «Южная Битца»

Девелопер ГК ФСК завершает монолитные работы в поликлинике, рассчитанной на триста пятьдесят пять посещений в смену, на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

В настоящий момент на объекте производятся работы по устройству каменной кладки наружных стен, устройству кирпичной кладки внутренних стен и перегородок, бетонированию крыльца и вертикальных конструкций 3 этажа. Также идут работы по армированию вертикальных конструкций 3 этажа и армированию лестничных маршей.

Ожидается, что поликлиника сможет предоставлять своевременную медицинскую помощь жителям района Битца. Площадь застройки составит более шестисот шестидесяти метров. Ее возводят в рамках договора о комплексном развитии территории за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что уже более ста объектов восстановили строители из региона на новых территориях России.