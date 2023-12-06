Поликлинику, рассчитанную на 70 посещений в смену, продолжают возводить в ЖК «Экоград Новый Катуар»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Девелопер проекта ГК «Гефест» строит в жилом комплексе «Экоград Новый Катуар» в Дмитровском городском округе в рамках договора о комплексном развитии территории. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.
Отмечается, что на площадке полностью завершены монолитные работы. В настоящее время проводится устройство кровли и фасада. Подключение к инженерным сетям и коммуникациям, а также чистовая отделка помещений будет осуществляться одновременно с работами в корпусе №10 жилого комплекса.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.