Поликлинику в микрорайоне Ковровый в Котельниках откроют в 2025 году

Новую поликлинику в микрорайоне Ковровый в Котельниках планируется открыть в 2025 году, сообщили в подмосковном Минстрое. Учреждение возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Поликлиника рассчитана на четыреста посещений в смену и будет обслуживать двадцать две с половиной тысячи жителей. В состав учреждения войдут детское отделение на семьдесят посещений и взрослое на 330. Также оборудуют лабораторию, физиотерапевтическое отделение и дневной стационар.

Общая площадь здания составит двенадцать с половиной тысяч квадратных метров. Сейчас ведутся работы по устройству фасада. На площадке трудятся более восьмидесяти рабочих, задействовано шесть единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Котельники с рабочим визитом. В его рамках он сообщил, что новую школу в муниципалитете откроют досрочно.