Сбежавшую из России Татьяну Лазареву внесли в список экстремистов и террористов

Ведущая Татьяна Лазарева* получила статус экстремиста и террориста в России. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на данные Росфинмониторинга.

Ведущая российских шоу и актриса Татьяна Лазарева, проживающая в Испании, была признана лицом, задействованным в экстремистской и террористической деятельностях. Уроженка Новосибирска пополнила соответствующий список 19 июня.

Вероятно, причиной включения в перечень стали ее публичные оправдания экстремизма и терроризма, а также острые высказывания в сторону России.

Татьяна Лазарева начинала свою карьеру в России и стала популярна благодаря ведению программ, шоу и съемкам в юмористических сериалах. Она запомнилась зрителям по таким проектам как «Хорошие шутки», «Две звезды», «Это мой ребенок?» и «33 квадратных метра». Несмотря на солидные гонорары, полученные на родине, ведущая все-таки предпочла жизнь в солнечной Испании. Она в открытую выступала против СВО и делала скандальные заявления о россиянах и стране.

Ранее сообщалось, что в отношении Татьяны Лазаревой возбудили уголовное дело.

*признана иностранным агентом на территории РФ по решению Минюста, включена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторингом