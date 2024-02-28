Полина Гагарина отказалась петь гимн России перед сербами

Голосистая артистка Полина Гагарина не будет петь гимн России на футбольном матче с Сербией, сообщает издание «Утро.ру» со ссылкой на источник в сети.

В конце марта Сербия и Россия встретятся на футбольном поле. Традиционно такие яркие мероприятия сопровождаются пением, в том числе и гимнов стран. Лучше всего для этой цели подошла бы Полина Гагарина, однако она неожиданно отвергла предложение. Причина в плотном графике: 21 марта она уже будет занята на корпоративе. Заняли звезду еще в конце 2023 года и она не может подставить заказчиков.

При этом сначала певица встретила предложение о выступлении на матче положительно, но позже вспомнила о других планах. Заказчики не уступили спортсменам, а также указали на уже заключенный договор.

Кто будет петь российский гимн на стадионе теперь неизвестно. Полагают, что организаторы уже ищут замену.

Ранее сообщалось, что станет со звездами-иноагентами после того, как им запретили зарабатывать на рекламе.