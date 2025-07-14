Полина Гагарина получит 23 млн рублей за концерт на Сахалине

Выступление Полины Гагариной на праздничном мероприятии на Сахалине обойдется в 23 млн руб. за исполнение четырех композиций. Общая стоимость организации концерта, финансируемого из регионального бюджета, превысит 71 млн руб., сообщил телеграм-канал Mash.

Празднование приурочено к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны и Дню победы над Японией. Обычно 3 сентября на Сахалине отмечают скромно, ограничиваясь небольшим праздником и фейерверком.

Однако в этом году региональные власти решили организовать масштабное торжество, включающее телевизионную трансляцию, два концерта (в Южно-Сахалинске и на острове Шумшу), транспортные расходы в размере 7 млн руб., дорогую сцену и участие известных артистов.

Помимо Гагариной, в концерте примут участие: Сергей Лазарев, чей гонорар составит 11,7 млн руб.; Олег Газманов (7 млн руб.); Пелагея (3,57 млн руб.); Группа «Радио Тапок» (3,4 млн руб.); Группа «СерьГа» (2,9 млн руб.).

Как сообщает телеграм-канал, общая сумма гонораров, выплаченных артистам, достигнет 57 млн руб. Сообщается, что Гагарина выдвинула определенные условия: запрет на использование огня и криоэффектов, при этом разрешено использование искрометов и конфетти, но только над зрительской аудиторией.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова начала собирать полные залы подростков.