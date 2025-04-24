Полина Гагарина сделала заявление о повторном замужестве

Артистка Полина Гагарина рассказала, что думает о третьем замужестве. Как оказалось, певица не планирует связывать себя узами брака с возлюбленным. Об этом пишет KP.RU.

Полина Гагарина встречается с танцором из своего коллектива Станиславом Миковым, который на год младше артистки. Однако, как отмечают звездные обозреватели, исполнительницу не торопятся вести под венец. Сама блондинка также отметила, что уже не хочет ставить штамп в паспорте.

«В очередной раз с удовольствием отвечу на этот вопрос. Ни-ког-да!» — написала певица в ответ на соответствующий вопрос подписчика.

Станислав Миков — уроженец Йошкар-Олы. По данным СМИ, развелся с супругой и затем вступил в роман с Гагариной. Сама Полина развелась со вторым мужем, светским фотографом Дмитрием Исхаковым, в 2020 году. У них в браке родилась дочь Мия, ради которой они сохранили относительно дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что Гагарина призналась в сходстве новой песни с хитами Меладзе.