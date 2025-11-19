Полис ОМС перестал быть спасением: за ряд болезней теперь требуют оплату

Перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС был уточнен. В список включены консультации врачей, лечение в стационаре, вакцинация, хирургические вмешательства, базовые лабораторные анализы, ведение беременности и часть стоматологических процедур. Этот перечень опубликован в действующей программе ОМС. Об этом сообщает RuNews24 .

Отдельные виды медицинской помощи не предоставляются бесплатно. Пациентам придется оплачивать психиатрическое лечение, лечение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, заболеваний, передающихся половым путем, а также услуги санитарной авиации. Об этом сообщает RuNews24.

Расходы могут быть покрыты региональным бюджетом в случае экстренной необходимости.

