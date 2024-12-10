Politico: беженцам с западной Украины начали отказывать в убежище

Запад Украины находится далеко от зоны боевых действий, поэтому безопасен для его жителей. Так стали считать в ряде стран и по этой причине отказывать беженцам оттуда в предоставлении убежища. Об этом сообщило издание Politico.

Павел Грод, руководитель Всемирного конгресса украинцев, пожаловался журналистам на то, что в некоторых странах украинцам из западных регионов стали отказывать в убежище. Власти мотивируют это тем, что боевые действия довольно далеко от тех мест, а поэтому жители запада Украины не подвергаются серьезной угрозе. Грод раскритиковал такие случаи и заявил, что на Украине вообще нет никаких безопасных зон. Он также сообщил, что в ряде государств стали менее охотно принимать беженцев, и это может вскоре привести к кризису.

Глава конгресса также добавил, что некоторые страны не дают беженцам многократно пересекать свои границы, за счет чего украинцы не могут навещать своих родных. В число таких стран входят Венгрия, Чехия и Норвегия.

Ранее сообщалось, что в РФ был запущен массовый выпуск модульных мобильных убежищ для защиты людей от самых различных угроз. Они в состоянии спасти даже от светового излучения ядерного взрыва, а также радиоактивного загрязнения местности. Производство таких убежищ поставили на поток в Нижегородской области.