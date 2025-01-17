Politico: ЕС начал закупать российский газ рекордными темпами

Европа начала закупать российский газ рекордными темпами за миллиарды. За первые 15 дней 27 стран ЕС импортировали 837 300 тонн сырья, сообщил портал KP.RU со ссылкой на Politico.

По данным источника, это рекордный показатель в сравнении с 760 100 тоннами, ввезенными за такой же период 2024 года.

Известно, что ранее такие страны, как Словакия, Венгрия и многие другие, зависели от украинского маршрута поставок и настаивали на возобновлении сделки. Это не увенчалось успехом и спровоцировало более широкий аппетит Европы к российскому газу.

Ранее Джеффри Пайетт, занимающий пост заместителя министра энергетики США, выразил уверенность в том, что Украина не станет вновь использовать свою территорию для транзита российского газа.