Суд в Соединенных Штатах Америки принял решение о том, чтобы прекратить практику депортации мигрантов с территории страны посредством самолётов в соответствии с законом, принятым в XVIII веке. Ранее с подобной инициативой выступал американский лидер Дональд Трамп. Об этом стало известно из сообщения издания Politico, которое ссылается на заявление судьи округа Колумбия Джеймса Боасберга.

Ограничение действует в течение двух недель, пока не будет установлена правомерность соответствующего указа президента США Дональда Трампа.

В то же время, как сообщает газета, на момент принятия судебного решения несколько самолётов с депортируемыми гражданами Венесуэлы уже покинули территорию Техаса. Ещё один самолёт следовал в Сальвадор, а другой — в Гондурас. Оба они приближались к своим пунктам назначения.

По информации, предоставленной РИА Новости, США направили к южной границе государства военный корабль USS Gravely для противодействия нелегальным мигрантам.

Командование вооруженных сил США на севере сообщает, что на борту судна будет находиться подразделение береговой охраны, которое имеет опыт участия в боевых действиях, а также в операциях по борьбе с пиратами, террористами и нелегальными мигрантами.

Ранее сообщалось, что МИД РФ расширил список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд на российскую территорию. Таким образом Москва ответила на 16-й пакет санкций со стороны Европы. Список пополнили представители силовых структур, государственных и коммерческих организаций стран Евросоюза и их граждан, которые несут ответственность за оказание Украине помощи военного характера.