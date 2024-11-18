Российский летчик Максим Кузьминов, который в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8 на Украине, в значительной степени сам виноват в своей гибели, заявил источник в украинской разведке в беседе с Politico. Он отметил, что предложенная Киевом программа поддержки обеспечивала Кузьминову безопасность.

Согласно словам собеседника издания, жажда денег стала причиной его проблем, так как он получил $500 тыс. На территории Украины он находился под защитой, но однажды выразил желание покинуть страну.

Сотрудник разведки подчеркнул, что Максима Кузьминова многократно предупреждали о возможных опасностях, если он решит уехать за границу. Тем не менее он настоял на своем решении отправиться в Испанию.

Ранее сообщалось, что летчик-дезертир Максим Кузьминов, который в 2023 году похитил российский военный вертолет Ми-8, был убит двумя нападавшими на парковке.