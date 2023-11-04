Politico: Вашингтон потребовал от Израиля объяснений за удар по лагерю беженцев в Газе

США потребовали от израильских властей дать четкие и внятные разъяснения после недавних ударов ЦАХАЛ по незащищенному лагерю палестинских беженцев Джебалия. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

Вечером пятницы, 3 ноября, издание WAFA проинформировало об очередном ракетном ударе Армии Израиля, который пришелся в одну из школ ООН, где в тот момент находились тысячи беженцев из сектора Газа. В результате произошедшего счет погибших идет на десятки человек, более 400 беженцев пострадали.

«Администрация Байдена попросила Израиль подробно описать ход мыслей и процесс, стоящие за недавним ударом по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы. Демпартия США обсуждает проверку прав человека в действиях Израиля и меры по его наказанию», — рассказал чиновник.

Также отмечается, что американские власти потребовали от Израиля избегать каких-либо жертв среди мирного палестинского населения сектора Газа.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

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