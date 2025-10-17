Политик порекомендовал владельцам компаний освящать рабочие помещения

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой об обязательном освящении офисных помещений — как в крупных корпорациях, так и в небольших фирмах. С соответствующим предложением он обратился к бизнес-сообществу.

Как сообщило интернет-издание «Абзац», председатель общественного движения «Россия православная» убежден, что данный ритуал станет для компаний надежной защитой от нечистых сил. Кроме того, по его словам, окропление святой водой способно напрямую повлиять на рабочую атмосферу — поддержать боевой дух и энтузиазм коллектива.

Политик уверен, что подобная практика имеет и практическую экономическую выгоду.

«Сотрудники становятся добрее, внимательнее друг к другу, а значит, могут работать слаженнее и продуктивнее, что в конечном счете идет на благо каждой компании и всей нашей страны», — подытожил Михаил Иванов.

