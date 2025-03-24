Политики в Гааге испугались блэкаута во время проведения саммита НАТО

На саммите Североатлантического альянса, который должен пройти в конце июня в Гааге, может возникнуть очередной блэкаут. Так считают местные политики, их опасения привела газета De Telegraaf , которая выходит в Нидерландах.

Недавно в Гааге произошло масштабное отключение электроэнергии, которое захватило порядка 45 тыс. домохозяйств в самом центре города. По этой причине местные политики считают, что саммит НАТО, который будет проходить в Гааге, может постигнуть незавидная участь.

«Вызывает беспокойство тот факт, что при первом отключении электроэнергии все средства связи выходят из строя. Это нехороший знак для устойчивости Гааги, если что-то действительно пойдет не так», — указал по этому поводу Лотте ван Бастен Батенбург, глава фракции гаагского отделения Народной партии за свободу и демократию.

Политики считают, что город слишком уязвим, особенно в случае целенаправленной атаки на его сеть. Особую опасность вызывает отключение электричества на длительное время. Партия уже призвала местные власти более тесно сотрудничать с операторами связи, а также максимально повысить эффективность работы экстренных служб.

Ранее сообщалось о масштабном блэкауте в Шри-Ланке. По всей стране появились проблемы с подачей электроэнергии, и причиной этого стала обезьяна.