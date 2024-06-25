Политолог Агеев связал теракт в Дагестане с новой волной радикальных исламистов

В Республике Дагестан могли сформироваться группы радикальных исламистов. Вербовкой при этом занимаются профессиональные рекрутеры. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил руководитель Сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ) Артур Агеев.

Политолог напомнил про события 2023 года в Махачкале, когда была атака на рейс из Тель-Авив. Тогда были предприняты все меры, проговорены моменты с дагестанским сообществом. Однако враг России не дремлют: они следят Кавказом и Поволжьем, вербуют людей, устраивают провокации. Теракт мог быть одной из акций Запада. Как отметил Артур Агеев, выросло количество радикальных блогеров, которые пытаются переключить внимание на кавказские регионы, называя их «оккупированными» территориями.

«Молодые люди воспринимают события в секторе Газа как тотальную угрозу Исламскому миру. Им внушается, что одна из глобальных угроз — это две глобалистские идеи: христианство и иудаизм. На таких этом очень умело и эффектно работают рекрутеры-радикалы. Скорее, это какая-то новая волна радикалов с новой идеологией, с новой системой антиценностей — ради этого они готовы жертвовать собой, идти до конца», — объяснил эксперт.

Напомним, в Дербенте и Махачкале группа вооруженных людей устроила теракты, напав на синагогу и православную церковь. Был убит священник, и еще 19 человек, включая и правоохранителей. Силовики пытались задержать преступников, но встретили активное сопротивление.

Ранее сообщалось, что священник мог быть одной из главных целей террористов.