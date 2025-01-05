Политолог Блохин объяснил, почему Москва не отвечает на провокации Киева ядерным ударом

В ответ на провокации со стороны Киева Россия может использовать гиперзвуковые ракеты, но не исключает и применения ядерного оружия, сообщил в беседе с URA.RU Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук и политолог-американист.

Как подчеркнул источник в беседе с агентством, все определяется тем, как это будет воспринято российским политическим руководством. У России есть и другие гиперзвуковые ракеты, такие как «Циркон» и «Кинжал», которые могут быть использованы для решения подобных задач, уточнил Блохин.

«Оно использует ядерное оружие или „Орешник“, когда сочтет нужным. Например, когда украинские беспилотники атаковали нашу авиабазу в Энгельсе, это, в принципе, был повод ответить ядерным ударом. Но мы на это не пошли», — заявил эксперт.

Блохин объяснил, что решение об использовании ядерного оружия принимается с учетом оценки результатов такого удара и желаемой цели.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

По словам Пескова, Путин имел в виду, что «Орешник» как минимум на поколение опережает все существующие в мире вооружения.