Политолог Бредихин рассказал о влиянии волнений в Грузии на Россию

Глава Центра этнических и международных исследований и политолог Антон Бредихин в беседе с URA.RU напомнил про «Революцию роз» и отметил, что Россия должна готова отреагировать в случае развития похожего сценария.

Масштабный пикет с беспорядками и поджогами не утихает в Тбилиси. Люди протестуют против принятия закона об иноагентах, который может серьезно повлиять на грузинский бизнес и работу с иностранными компаниями. Оппозиция считает, что выдвигаемый закон похож на российский. При этом политолог отметил, что отношения между РФ и Грузией только недавно стали выравниваться, а протесты способны вернуть все на исходную точку.

«Для России это может быть серьезным вызовом. Потому что именно сейчас мы с Грузией более-менее выровняли отношения. У нас они условно стали удовлетворительными и вышли из поля отрицательных. Именно за период СВО мы видим не только релокацию наших бывших сограждан на территории Грузии, но и улучшение экономической деятельности в данной стране. Мы видим то, что формируются какие-то общие видения дальнейшей архитектуры региона. Соответственно, такая ситуация во многом не нравится американским кураторам в Грузии», — отметил Антон Бредихин.

По мнению специалиста, страны Запада создают дисбаланс как раз для помех в международных отношениях. Именно по этой причине России стоит следить за ситуацией и быть готовой отреагировать. Бредихин считает, что протесты могут повернуть Грузию либо на путь ЕС, либо на пророссийский курс.

Кроме того, сейчас протесты имеют предпосылки к революции, подобной той, что произошла при смене власти в Грузии в ноябре 2003 года («Революция роз»).

Ранее сообщалось, что эксперт Суржик заявил о желании нескольких сил Грузии превратить ее в «антироссийский плацдарм».