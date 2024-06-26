Политолог Дудаков назвал нидерландского премьера Рютте «антикризисным» генсеком НАТО

Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. По его мнению, это компромиссный вариант, которому предстоит разбираться со всеми тяжелыми кризисными вопросами альянса. Об этом специалист заявил в беседе с RT .

Марк Рютте представитель Северной Европы, во многом напоминает старого Йенса Столтенберга, но при это не ведет агрессивной политики вроде той, что продвигает Кайя Каллас. Нидерландскому премьеру на посту генсека не позавидуешь: ему придется разбираться со сложными вопросами, которые буквально оплели альянс со всех сторон. Одной из задач станет не разрушать существующие порядки НАТО при новом президенте США. Будет нелегко, если на этом месте окажется Дональд Трамп.

«С одной стороны, внутри Европейского союза сейчас большой раскол. То есть набирают силу правопопулистские движения, которые выступают против милитаристской накачки, — это первая история. Вторая история: мы видим, что действительно будут пытаться заставить страны НАТО нарастить военные расходы. Рютте этим будет заниматься. Но это, конечно, будет сделать сложно на фоне экономического кризиса, который сейчас проявляется в Европейском союзе», — рассказал собеседник RT.

В добавок к этому военные арсеналы альянса уже истощаются, Украина терпит поражение за поражением, соответственно, это фактически безуспешная кампания НАТО против РФ. С приходом Трампа ситуация для альянса может стать хуже, ведь политик уже давно вынашивает план на разделение организации на финансовые блоки. То есть, участников он хочет определять по категориям, в зависимости от того, сколько участники платят денег за свою оборону.

«Вот этим придется Марку Рютте заниматься. То есть он действительно превращается в такого антикризисного генсека», — заключил Дудаков.

Напомним, в июне Марк Рютте объявил, что приступит к работе на посту генсека НАТО после отпуска. Он продлится не менее трех месяцев. Официально он еще не вступил на должность.

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