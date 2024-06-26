Во Франции назвали главный фактор, при котором ЕС вступит в украинский конфликт
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Странам Евросоюза придется стать участниками боевых действий, если Украина станет членом альянса. Такое мнение выразил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Накануне глава министерства иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что ЕС начал переговоры с Украиной, касающиеся вступления страны в объединение.
По словам Филлипо, если находящаяся в военной конфронтации страна попадет в состав Евросоюза, то остальные страны ее участниками, как предписывает Лиссабонский договор.
Лидер партии «Патриоты» придерживается мнения, что при подобном развитии событий из-за нечестной конкуренции на рынке будут ликвидированы местные фермеры, а еще откроется очередной канал, по которому в страну будут проникать нелегалы. В своем обращении он также призвал Францию выйти из Евросоюза, чтобы не допустить грозящих стране неурядиц.
Ранее мы писали о том, что над Курском была сбита украинская ракета.