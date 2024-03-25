Политолог Клинцевич: заказчиком теракта в «Крокусе» могла быть Великобритания

Организаторов массовой расправы над посетителями концертного зала в Подмосковье надо искать в спецслужбах Британии. Об этом заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с KP.RU .

После теракта в Подмосковье все больше стали говорить о причастности западных спецслужб. Рассматриваются разные версии, но Клинцевич уверен, что за трагедией стоит Великобритания. Методы вербовки также напоминают украинские.

«Я думаю, что основная роль за британцами. Потому что терроризм они любят. И не скрывают этого. Я напомню, что на страницах МИ6 в соцсетях они постоянно пишут, что нужно больше терактов, называя это теорией контролируемого террора», — отметил политолог.

Что до подготовки террористов, то очевидно, они были опытные. В том числе эксперт полагает, что ранее стрелки уже убивали людей. Об этом можно судить по их хладнокровности. Даже под веществами невозможно так легко расправляться с толпой.

«Думаю, это люди, которые уже были у спецслужб Британии, США, Украины на контроле. Они, очень вероятно, были в списках бывших боевиков – прошли через Сирию, Афганистан», — предположил Клинцевич.

Таким образом, судя по предположению эксперта, террористов набирали не с улицы. Возможно, их обучили стрелять в составе какой-либо группы, а затем отправили на задание, расписав план нападения на концертный зал по минутам. На десятой они уже поджигали эвакуационные выходы и отступали.

Ранее сообщалось, что в России запустилась волна минирований после теракта в Крокусе».