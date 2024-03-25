Волна «минирований» запустилась по России после теракта в «Крокусе»

Региональные и федеральные СМИ сообщают об уведомлениях о минированиях. Как минимум в пяти городах страны были подобные угрозы. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

В основном информация о минировании поступала с помощью писем и звонков. Эвакуацию проводили в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Уфе и Волгограде. Были ли это учения неизвестно.

В Северной столице России выводили людей из торгового дома «Пассаж». В Москве аналогично среагировали в Национальном медико-хирургическом Центре им. Пирогова. В Екатеринбурге заминировали перинатальный центр, а в Уфе — Колледж статистики, информатики и вычислительной техники.

V1.ru сообщал, что угроза минирования была в волгоградском торговом комплексе «Мармелад».

Информацию о минировании оперативно проверили: ни в одном из указанных городов реальная угроза не подтвердилась. Таким образом сообщения о бомбе в зданиях оказались ложными.

Ранее сообщалось, что торговые центры в России усилили охрану.