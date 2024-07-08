Политолог Колчин: Россия и Индия могут заключить новые взимовыгодные соглашения

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Визит политик совершил впервые за пять лет. Как отметил политолог Петр Колчин, эта встреча может привести к новым договоренностям, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Профессор ВШЭ Евгений Коган еще в 2022 году отмечал, что Индия демонстрирует удивительно положительную динамику ВВП. Это уверенно развивающаяся страна, которая может предложить России свои товары, включая и автомобили.

«Мы смогли перенаправить часть трафика энергоресурсов в Индию, что дало большое преимущество для развития ее промышленности, ранее лишенной необходимого количества энергоресурсов. Таким образом, страны выстроили взаимовыгодное сотрудничество в сфере энергетики, которое ежегодно расширяется».

При этом в ходе встречи страны могут решить и политические вопросы. В частности Россия могла бы поспособствовать урегулированию напряженности между Индией и Китаем. РФ заинтересована в безопасности в Евразии. Индия в этом ключе играет важную роль.

Эксперт не исключает, что президент и его почетный индийский гость будут обсуждать космическую и энергетическую отрасли. В Индии, как известно, работают два энергоблока АЭС «Куданкулам», которые появились при содействии российской стороны. Работа в этом направлении может продолжится.

Ранее сообщалось, что политолог Ковалев объяснил, что для России значит победа лейбористов в Британии.