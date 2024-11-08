Политолог Кузнецов: США при Трампе будут продолжать поддержку Украины

Директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов в беседе с URA.RU заявил, что после избрания президентом США Дональда Трампа Белый дом не прекратит поддержку Украины.

По мнению политолога, Америка никогда не откажется от поддержки киевского режима. Полностью прекратить поставки штаты не смогут: они продолжат делиться стратегически важной информацией, передавать определенные виды оружия и многое другое. Для Америки территории Украины — удобное пространство для тестирования техники в реальных условиях.

«Вряд ли они будут идти на какой-то альтруистический вариант, который устраивал бы нас больше, чем их самих», — отметил политолог.

Эксперт отметил, что дальнейший вектор развития политики США будет зависеть от выполненных со стороны Трампа обещаний.

Ранее сообщалось, что план Трампа по завершению украинского конфликта сравнили с «корейским сценарием».