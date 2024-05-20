Политолог Макаркин назвал грядущие выборы президента в Молдове «непредсказуемыми»

Специалист в области политологии Алексей Макаркин рассказал RuNews24 , какими могут стать президентские выборы в Республике Молдова, которые решили провести одновременно с референдумом о вступлении республики в ЕС. По мнению эксперта, такое сочетание может привести к неожиданному эффекту.

Молдавия выберет нового президента 20 октября текущего года. В этот же день состоится референдум, на котором решат судьбу республики: она либо войдет в состав Евросоюза, либо нет. Центр исследований CBS Research в ходе опроса выяснил, что больше половины (56%) граждан выступили «за» вступление в ЕС. Против всего 25%.

По мнению Макаркина, это может создать трудности для оппозиционного политика Илана Шора. Противник Санду, впрочем, намерен получить голоса именно тех, кто выступает за сближение с Россией.

«Это смежный электорат, и любой политик стремится получить таких избирателей. Он хотел бы получить этих избирателей, отобрать их у Додона и Воронина. Среди них есть много людей, которые голосовали за коммунистов еще в 90-е. Некоторые из них остались коммунистами, а большинство ушло к социалистам вслед за Додоном. Это большой электорат, который нам хорошо понятен. Это советский электорат, ностальгирующий по СССР. Для него российское гражданство и политика — это плюс. Шор хочет отобрать этих избирателей у Додона и увеличить свой электорат, чтобы создать биполярную схему: «Я с Россией, а Майя Санду — с румынами и Западом», — поясняет эксперт.

При этом известно, что получивший российское гражданство Илан Шор не сможет выдвигаться на выборах. Он лишь надеется, что в них примет участие какая-то из близких ему партий.

«Борьба на выборах будет интересной, и кто дойдет до финиша — это непредсказуемо. Но кандидаты, связанные с Шором, будут идти под отчётливо пророссийскими лозунгами»

Не исключено, что часть молдаван сделает ставку на главу Гагаузии Евгению Гуцул, которая, как и Шор, придерживается пророссийского курса.

Ранее сообщалось, что Илан Шор получил российское гражданство из-за риска оказаться за решеткой на Родине.