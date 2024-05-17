Получивший гражданство РФ молдавский оппозиционер Шор бежит от тюрьмы

Илан Шор, молдавский политик и супруг певицы Жасмин, получил российское гражданство. Как в беседе с RuNews24.ru заявил политолог Алексей Макаркин, красный паспорт оппозиционеру необходим в качестве защиты.

Оппозиционный депутат не может вернуться в Молдавию из-за риска оказаться за решеткой. Ситуацию многие связывают с предпринимательской и политической деятельностью Шора. Он оказался в скандальной истории в 2014 году, когда его поймали якобы на выводе миллиардов из трех банков, которые владели почти третью всех банковских активов страны. В 2017-м Шора приговорили к 7,5 годам тюрьмы, но в 2019-м он стал депутатом и покинул страну. С тех пор он не возвращался на родину.

Шора объявили в международный розыск, но так и не изловили. Политик лишь недавно понял, что должен дополнительно себя обезопасить. Плюс, он симпатизирует России. На днях стало известно, что Шор получил гражданство РФ.

«Зачем ему паспорт России? Я думаю, чтобы иметь возможность жить в России, если понадобится. Он же эмигрант. Если он приедет в Молдову, то окажется за решеткой. Поэтому, вероятно, российский паспорт поможет ему проживать на территории России и пользоваться правами гражданина России», — сказал политолог Алексей Макаркин.

Также эксперт напомнил, что Шор проводил съезд молдавской оппозиции в Москве. Он давно показал себя как человек, заинтересованный в контактах с Россией и вхождения Молдовы в состав СНГ. В отличие от западных коллег, политик хочет закрыться от губительного влияния США.

Отметим, что партию Шора в Молдавии власти признали неконституционной.

Напомним, что в съезде молдавской оппозиции в Москве участвовала и глава Гагаузии. После ее прибытия в аэропорт Кишинева началась эвакуация и задержки на паспортном контроле.