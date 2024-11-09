Политолог Марков: при Трампе могут снять часть санкций США с России

Новоизбранный президент Дональд Трамп обещал помирить Россию и Украину, но о чем именно могут договориться страны и в каком формате пока неизвестно. Что принесет за собой республиканец в Белом доме можно лишь рассуждать. Своими предположениями поделился с KP.RU директор Института политических исследований Сергей Марков.

По словам политолога, Америка с большей вероятностью не прекратит помощь Украине, так как конфликт остается выгодным. США наживаются на поставках оружия, а Европа отдает ВСУ устаревшее вооружение и закупает новейшее. Как выразился Марков, американский ВПК «купается в деньгах». Однако Трамп все-таки может внести некоторые изменения.

Известно, что Дональд не фанат войн и действительно может предпринять шаги по примирению России и Украины. Например, снять часть невыгодных штатам санкций. Но решать это Трамп в одиночку не сможет, так как будет находится под влиянием партий.

Во-вторых, Марков напомнил, что Америка сейчас наживается за счет своего газа. Улучшить показатели прибыли удалось после диверсий на «Северных потоках».

Также доход идет с бизнеса, сбежавшего из ЕС в США вместе с деньгами и технологиями. Таким образом можно сказать, что европейская зона стала более зависима от США в экономическом и военно-политическом плане.

Указал политолог на еще один момент: Белый дом боится связки России и Китая, ведь это приблизит к созданию большого Антиамериканского альянса. Прообраз уже есть: БРИКС.

«Трамп считает, что Китай — главный конкурент США на все следующие десятилетия. И он прямо говорит – это полное безумие Байдена, который своими санкциями толкнул Россию в объятия Китая. Никакая Украина этого не стоит», — отметил политолог.

Марков ответил и на вопрос о валютных резервах на 300 тыс. долларов, что заморозил Запад. По его словам, даже частичное снятие санкций с РФ не позволит вернуть отобранное.

«Прибыль от них уже воруют. Но есть и более глобальный план. Запад хочет не прямо их забрать, а выпустить ценные бумаги на эти $300 миллиардов. Наши миллиарды будут обеспечением этих ценных бумаг. В верхушке на Западе считают, что в будущем Россия должна будет отдать эти деньги на восстановление Украины — это может стать одним из требований на мирных переговорах», — поделился собеседник.

Марков также не исключил, что Трамп также потребует принять Украину в ЕС хотя бы в качестве кандидата.

Напомним, что инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. Ближайшие месяцы в США у власти все еще остается демократ Байден.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот завершит войны.