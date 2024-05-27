Главный научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Николай Межевич, в беседе с URA.RU рассказал о жертвенности Эстонии. По его мнению, президент этой страны Алар Карис провоцирует конфликт между НАТО и РФ.

Президент Эстонии пообещал поставить Россию на колени, и назвал это единственным способом прийти к переговорам и урегулированию украинского кризиса. Эстонский глава не скрывал, что планирует поддерживать санкции и другие меры давления на РФ, надиктованные США. В конечном итоге некоторые эксперты восприняли это как попытку Эстонии вовлечь Россию в столкновение с НАТО, что пытается сделать уже не первая европейская страна.

«Никакого потенциала для противостояния с Россией у Эстонии нет, никогда не было и не будет. Перед нами 50-60% "пиар-война". Никакого реального содержания за этим нет. Эстония не обладает ни экономическим, ни военным, ни политическим потенциалом. Карис активно пытается втянуть Россию в конфликт и провоцирует, чтобы наша страна на них напала. А далее они будут кричать, если успеют, и звать на помощь НАТО», — рассказал Николай Межевич.

Очевидная провокация может привести лишь к тому, что Эстония пожертвует собой ради бессмысленного конфликта России и Североатлантического альянса.

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