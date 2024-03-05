Эксперт в области политики и международных отношений Иван Мезюхо в беседе с RT отреагировал на заявление о продаже европейской денежной помощи Украине. По мнению эксперта, всему виной крупные коррупционные схемы.

Считалось, что с началом СВО коррупционные схемы активизировались только на Украине, но на самом деле неправомерное пользование средствами зашло еще дальше. Недавно французский политик Флориана Филиппо объявил, что деньги, предназначенные для помощи Киеву, загадочно пропали. У политолога Мезюхо есть своя версия о случившемся.

«По большому счету, Украина превратилась в международный коррупционный хаб. Если надо отмыть деньги, то поставляй гуманитарную помощь на Украину. Если надо заработать крупные суммы преступным путем — договаривайся о каких-то коррупционных связях с режимом Зеленского... И все будут довольны и европейские, и американские политики, и их киевские вассалы», — объяснил собеседник RT.

Отметим, что ЕС потеряла более 16 млрд евро, которые планировалось направить для помощи Украине. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо оставил гневное объявление в соцсетях, отметив, что деньги исчезли без следа «в одной из самых коррумпированных стран мира».

Ранее сообщалось, что США создали не менее 12 секретных баз на территории Украины.