Политолог Мезюхо: план Трампа по Украине станет отрезвляющим для Зеленского

Дональд Трамп занимается разработкой нового плана по примирению Украины и России, однако эта новость и сама суть идей новоизбранного президента США может серьезно отрезвить Зеленского. Сам Мезюхо отметил, что на деле у Трампа может не быть четко прописанного плана по украинскому вопросу.

Политолог предположил, что Трамп попытается надавить на Россию и призовет к заморозке конфликта в текущих границах, как писали и обозреватели WSJ. Однако такие условия для Москвы неприемлемы.

«Поэтому, если в плане Трампа будут те пункты, о которых говорит The Wall Street Journal, то многие из них представляются нереалистичными для России. Трампу еще, предстоит трезво посмотреть на украинский кейс. Возможно, он до конца не понимает, какой катастрофе привела его страну администрация Байдена, влезшая в этот конфликт. Безусловно, для Зеленского публикация подобного плана сродни холодному душу», — считает аналитик.

Отметим, что в последней публикации иностранного издания также было еще одно условие, но для Украины: она должна отказаться от планов вступить в НАТО в ближайшие 20 лет. В этом случае Трамп может выделить Киеву вооружение для оборонительных целей.

Ранее сообщалось, что в Совфеде РФ высказались о плане Трампа по решению украинского конфликта.