Политолог Мезюхо: русофобия Запада ведет к глобальной войне с применением «ядерки»

Специалист в области политики Иван Мезюхо в беседе RT заявил, что русофобия доводит страны Запада до безумия, которое провоцирует неверные решения. В конечном итоге все это может довести до глобального масштабного конфликта, в том числе и с применением ядерного оружия.

Враждебность представителей западного блока очевидна, но не может не вызывать опасений у РФ. То европейские страны грозят отправить свои войска, то воспользоваться ядерными запасами ради усмирения Москвы. Такие слова вынуждают российскую сторону прорабатывать разные сценария развития. На этом фоне начались учения с нестратегическим ядерным оружием.

«К сожалению, представители западного блока государств уже настолько обезумели в своей русофобии и антироссийской истерии, что они всё больше и больше приближают мир к новой глобальной войне. <...> И если кто-то думает о том, что нашу страну можно запугать, взять в хамской мере на слабо, то они сильно ошибаются», — отметил аналитик.

Многие заявления политиков можно расценить как призывы к эскалации, уверен специалист и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. По его словам, демонстрацию агрессии по отношению к России, ее достижениям и гражданам нужно пресекать на корню и незамедлительно.

Ранее сообщалось, что Америка пытается найти альтернативу Владимиру Зеленскому.