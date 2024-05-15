Политолог Мезюхо: США подталкивают Украину к переговорам с Россией

Политолог Иван Мезюхо считает, что Вашингтон давно определился с позицией по Киеву и решил, что Зеленскому пора садиться за стол переговоров с Москвой. Об этом специалист заявил в беседе с RT .

На изменение позиции по Украине указывает недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который сказал, что решение о переговорах должен принять Киев. По словам Мезюхо, это уже показатель того, что Вашингтон взял другой курс.

«Если государственный секретарь Соединенных Штатов Америки говорит о том, что Украина должна сама принять решение о переговорах, то это означает лишь то, что Штаты определились с тем, что Киев обязан вступить в переговорный процесс с Российской Федерацией ради сохранения украинской государственности в любых границах», — отметил политолог.

Причиной к изменению курса США по Украине могли стать неудачи ВСУ на Харьковском направлении. Американская сторона не хочет, чтобы Киев затягивал процесс переговоров, так как в этом случае она просто лишится еще большего количества территорий. У Вашингтона наконец-то открылись глаза, ведь ранее он предпочитал держать их закрытыми на поражения Киева.

Ранее сообщалось, что ситуация для ВСУ оказалась критической и повлияла на планы Зеленского.