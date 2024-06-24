Полицейский рассказал, как боевики расправились с его коллегой в Махачкале

Террористы, напавшие на православные храмы и синагоги, убили на глазах полицейского Султана коллегу. В беседе с RT мужчина рассказал, как это произошло.

В Дербенте группа вооруженных людей устроила пальбу в православно храме. В Махачкале почти одновременно с этим загорелась синагога на улице Еромошкина. По словам собеседника канала, боевики в этот момент отходили, так как осознавали, что силовики прижали их с двух сторон. Полицейский отметил, что террористы имели при себе гранаты, одну из которых они применили во время сопротивления.

Большая группа стражей порядка собралась на место для окружения боевиков. Началась перестрелка. Сам Султан отметил, что его коллегу убили прямо на глазах, а он получил осколочное ранение в спину.

Напомним, что неизвестные в черными автоматами расстреливали в Махачкале автомобили полиции. Они же напали на храм в Дербенте. Результатом этих атак стала гибель 15 полицейских и четырех мирных жителей. Еще 18 числятся пострадавшими и госпитализированы в больницу.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть боевиков было ликвидировано в Дербенте.