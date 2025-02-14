Политолог оценил шансы на скорое завершение СВО

Политолог Илья Гращенков в беседе с Инфо24 предположил, насколько вероятно завершение спецоперации на Украине после переговоров лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Специалист прокомментировал анонсированные президентом США встречи с лидерами России и Украины, а также запланированную Мюнхенскую конференцию по безопасности. Многие считают, что уже в 2025 году конфликт может быть урегулирован: надежда появилась после общения президентов Путина, Трампа и Зеленского по телефону.

«Действительно, появился шанс достаточно быстро закончить конфликт, потому что тянуть времени нет. То, что раньше было невозможно в силу глобального противостояния, сейчас стало возможно. Все лидеры высказывают желание поскорее конфликт завершить. Поэтому это теперь вопрос технический, где действительно удобнее всего проводить переговоры», — пояснил политолог.

Кроме того, по словам эксперта в странах Глобального Запада меняется политика в сторону более дружественной к России. Даже информационная война становится неважной: лидеры просто хотят договориться. Однако Гращенков подчеркнул, что одного желания мало, ведь сторонам будет сложно достигнуть консенсуса, так как каждая желает получить какую-либо выгоду.

Ранее сообщалось, что в ФРГ посчитали, сколько денег Украина получила от Европы за три года.