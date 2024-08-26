Президент РФ Владимир Путин ускорит превосходство и окончательную победу страны на СВО. Об этом URA.RU заявил политолог Сергей Поляков.

Россия займет лидерское место на международной арене в будущем, уверен Поляков. По его мнению, санкции лишь помогли стране стать сильнее: началась активная разработка и реализация нацпроектов, которые продвигает в том числе и Владимир Владимирович. По словам политолога, именно это способно дать победу РФ на спецоперации.

«В первую очередь [нацпроекты] нацелены на достижение технологического суверенитета. Без достижения этих целей мы не сможем одержать победу в специальной военной операции. Без этого невозможно будет и дальнейшее поступательное развитие нашей страны», — заявил Поляков.

Именно проекты смогли заложить фундамент прогресса. В обозримом будущем Россия сможет сама обеспечивать себя критически важными технологиями. Именно этого пытается добиться Путин, подгоняя ведомства и ответственных лиц в этом направлении. Без этого недостижим суверенитет и выживание в условиях борьбы за территории и ресурсы.

Ранее сообщалось, что арест Павла Дурова может негативно отразиться на ходе СВО.