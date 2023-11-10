Политолог предсказал рост военной мощи России после выхода из договора с Европой

Эксперт по международным отношениям Кентон Уайт предсказал рост военной мощи России после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом сообщает РИА Новости .

Выход из договора Россия завершила в ночь на 7 ноября. МИД заявил, что вступление в НАТО Финляндии и подготовка к приему Швеции сделали прекращение договора необходимым. По мнению Уайта, страны Балтии и Польша должны насторожиться после такого. Также политолог подчеркнул, все, что разъединяет альянс, выгодно России.

Также Уайт отметил, что договор не соблюдался странами НАТО уже долгое время, а Америка не придерживается его больше десяти лет. Эксперт считает, что разрыв договора негативно скажется на НАТО, но станет плюсом для России.