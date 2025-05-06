Политолог раскрыл тайный смысл заявления Кадырова об отставке

Маркелов дал собственную разгадку высказывания Кадырова. По его словам, глава Чечни считается одним из политиков, грамотно работающих в медийном пространстве. По этой причине он может «играть роль политического субъекта». Также эксперт предполагает, что сама ситуация может быть тестированием Кремля или «политтехнологическим приемом», который не имеет отношения к реальности.

«Кроме того, Рамзан Ахматович любит такие тесты делать, то есть тестировать систему, тестировать Кремль, как бы являясь инсайдером этой информации. Сам выступает от своего лица и сам про себя же и говорит. Поэтому думаю, что никаких разговоров [об отставке] точно не было», — сказал он.

Напомним, что 6 мая попросил освободить себя от должности главы Чечни. Позже он подчеркнул, что все подобные решения будет принимать президент России, а он лишь высказал свое желание.