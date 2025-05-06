Кадыров прокомментировал свое заявление об уходе с поста главы Чечни

Рамзан Кадыров прокомментировал свое заявление об отставке с должности руководителя Чечни. Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале руководителя республики.

По словам политика, многие не поняли суть его слов об отставке. Решения подобного характера в итоге принимаются лидером страны, а он в свою очередь может лишь высказать просьбу или внести предложение.

«Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин», — написал глава Чечни.

Он также назвал себя пехотинцем и командным человеком, который выполняет поставленные перед ним приказы.

Ранее Кадыров заявил о том, что хочет уйти с поста руководителя Чечни, но не пояснил, по какой причине принял подобное решение.