Политолог расшифровал последние заявления Залужного о границах Украины

Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с Инфо24 выразил мнение, что недавние заявления экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о невозможности возврата к границам 1991 года свидетельствуют о его осознании неминуемого поражения Украины.

По словам эксперта, Залужный пытается повлиять на переговорный процесс, понимая, что продолжение конфликта грозит Украине не только военным поражением, но и полным крахом государственности. По его словам, осознет экс-главнокомандующий ВСУ также катастрофическую нехватку живой силы и экономический коллапс страны.

Перенджиев отмечает и политические амбиции Залужного, который, по его мнению, опасается стать послом несуществующей страны при полном крахе Украины.

«То есть он пытается донести до украинцев, что необходимо доводиться тем, что сейчас имеет Украина, так как в противном случае она рискует потерять абсолютно все», — отметил эксперт.

Напомним, что ранее Залужный заявлял о неготовности НАТО к конфликту с Россией, отмечая превосходство российского ВПК в производстве ракет и беспилотников. Он также высказывался о вероятности вернуть Украину к границам 1991 года.