Политолог рассказал, зачем премьер Армении встретился с Макроном в Париже

Премьер-министр Армении Пашинян посетил Париж для переговоров с Макроном. Об этом в беседе с Инфо24 заявил директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян в рамках рабочей поездки вновь посетил Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Тарасова, визит прошел на фоне усиления военно-политического альянса между Францией и Арменией. Также эксперт подчеркнул, что подобным образом армяне «делают ставку» на сближение с Парижем, дистанцируясь от Москвы.

Кроме того, поездка Пашиняна последовала вскоре после прошедшего саммита стран Евразийского союза с участием Михаила Мишустина. Вероятно, премьер-министр Армении хотел получить консультацию у Макрона по поводу новых предложений, которые поступили от российского коллеги.

Ранее президент Турции Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен» с автографом.