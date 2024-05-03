Политолог Шаповалов заявил, что поражение Запада толкает НАТО на обвинения России

НАТО считает, что Россия якобы виновала в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса», хотя многим давно очевидно, что подобные игры устраивает США. Об этом в беседе с RT заявил член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Гибридная война — удел Америки, уверен Шаповалов. По его словам, все обвинения в сторону России идут от безысходности, из-за того, что Запад терпит поражение. У нее кончаются аргументы в пользу своих версий, и они начинают искать козла отпущения, создавая из РФ образ врага.

«Именно американцы придумали как таковую гибридную войну и очень активно её используют в разных частях мира, в отношении разных стран, в том числе долго использовали и используют сейчас в отношении России. Поэтому если кого-то и нужно обвинять в гибридной войне, то самих американцев», — отметил аналитик.

Россия тем временем лишь выигрывает на информационном, правовом, военном и других полях. Под гибридной войной, в которой обвиняли РФ из НАТО, предполагают диверсии. Например, электронные вмешательства в сочетании с давлением в какой-либо сфере.

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