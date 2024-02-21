Политолог Светов обозначил реальные цели нового пакета антироссийских санкций ЕС

Политолог и журналист Юрий Светов рассказал, что 13-й пакет санкций ЕС против России направлены не на отрасли, а на военную сферу. Комментарий эксперта передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По словам Светова, главная цель Запада — лишить Россию возможности получать компоненты дронов, замедлив производство беспилотников. Также ограничениями постараются вытурить последние иностранные компании, которые оставить в России.

Новый пакет санкций также создаст давление на страны, которые остаются дружественными к РФ. Уже сейчас наблюдаются проблемы с платежами из Турции, ОАЭ и КНР.

«Они [чиновники Евросоюза] твердо убеждены, что Россия не способна сама по себе производить современные беспилотники. Они ищут те структуры, которые поставляют компоненты дронов. Не секрет, что беспилотники сейчас создаются из компонентов, которые во всем мире производят, Китай их активно поставляет», — отмечает Светов.

Меньше всего санкции повлияют на сырье и разные отрасли, но и про них Запад не забыл. Только в этот раз давление окажут на страны, заинтересованные в российских ресурсах. При этом известно, что в США отказались накладывать санкции на уран, так как им самим очень нужен этот ресурс. Еще в 2023 году американцы закупили рекордное количество у РФ.

Ранее сообщалось, что послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России.